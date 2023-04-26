Агафья Антонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1842 и 1843
Сын: Галинский Пантелей Сергеев
Отец ребёнка: Галинский Сергей Танасов
Рождение ребёнка
Между 1842 и 1843
Дочь: Галинская Ефросиния Сергеева
Отец ребёнка: Галинский Сергей Танасов
Бракосочетание
Неизвестно