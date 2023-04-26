Агафья Антонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафья Антонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1807 и 1808 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1842 и 1843

Сын: Галинский Пантелей Сергеев

Отец ребёнка: Галинский Сергей Танасов

Рождение ребёнка
Между 1842 и 1843

Дочь: Галинская Ефросиния Сергеева

Отец ребёнка: Галинский Сергей Танасов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Галинский Сергей Танасов