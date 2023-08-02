Туганов Али-Мурза — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туганов Али-Мурза

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1796

Дочь: Канукова Фатима

Мать ребёнка: Туганова Долаткыз Еналдиевна

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Сокаева Залихан

Мать ребёнка: Туганова Долаткыз Еналдиевна

Рождение ребёнка
1809

Сын: Туганов Эльзаруко

Мать ребёнка: Туганова Долаткыз Еналдиевна

Рождение ребёнка
1814

Сын: Туганов Карасе

Мать ребёнка: Туганова Долаткыз Еналдиевна

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Жантиева Тауче Алимурзаевна

Мать ребёнка: Туганова Долаткыз Еналдиевна

Рождение ребёнка
1824

Сын: Туганов Уважуко

Мать ребёнка: Туганова Долаткыз Еналдиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алдатова Дуду

Мать ребёнка: Туганова Долаткыз Еналдиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Туганова Долаткыз Еналдиевна

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