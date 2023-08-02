Туганов Али-Мурза
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Канукова Фатима
Мать ребёнка: Туганова Долаткыз Еналдиевна
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Сокаева Залихан
Мать ребёнка: Туганова Долаткыз Еналдиевна
Рождение ребёнка
1809
Сын: Туганов Эльзаруко
Мать ребёнка: Туганова Долаткыз Еналдиевна
Рождение ребёнка
1814
Сын: Туганов Карасе
Мать ребёнка: Туганова Долаткыз Еналдиевна
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Жантиева Тауче Алимурзаевна
Мать ребёнка: Туганова Долаткыз Еналдиевна
Рождение ребёнка
1824
Сын: Туганов Уважуко
Мать ребёнка: Туганова Долаткыз Еналдиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алдатова Дуду
Мать ребёнка: Туганова Долаткыз Еналдиевна
Бракосочетание
Неизвестно