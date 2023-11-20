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Дедель Юрка
Дедель Юрка
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1830
Пол
Мужской
Отец
Дедель Язеп
1790 г.р.
Мать
Дедель (Дедель) Кристина
Дети
Не указаны
Добавил:
MC
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец:
Дедель Язеп
Мать:
Дедель Кристина
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