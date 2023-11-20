Дедель Юрка — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дедель Юрка

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Пол

Мужской

Отец

1790 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

MC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Дедель Язеп

Мать: Дедель Кристина

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