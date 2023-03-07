Иванова (Никуличева) Анастасия Григорьевна
Место рождения
Дата рождения13.12.1885 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
13.12.1885 ст.
ГАНО 504-18-2
Рождение ребёнка
15.10.1918 ст.
Сын: Иванов Николай
Отец ребёнка: не указан
О родителях и восприемниках: Смоленской гур., города Вязьмы гр.жена вдова Анастасия Григорьева Иванова Села Вин гр.Василий Семенов Безстрахов и того же села гр.Ксения Григорьева Никуличева ГАНО 480-7... Показать все
Смерть
Неизвестно