Иванова (Никуличева) Анастасия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Никуличева) Анастасия Григорьевна

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Место рождения

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

13.12.1885 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1885 ст.

Отец: Никуличев Григорий Алексеевич

Мать: Никуличева Анастасия Федоровна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-2
Рождение ребёнка
15.10.1918 ст.

Сын: Иванов Николай

Отец ребёнка: не указан

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
О родителях и восприемниках: Смоленской гур., города Вязьмы гр.жена вдова Анастасия Григорьева Иванова Села Вин гр.Василий Семенов Безстрахов и того же села гр.Ксения Григорьева Никуличева ГАНО 480-7... Показать все
Смерть
Неизвестно
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