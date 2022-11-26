Ободов Павел Федорович
Место рождения
Дата рождения23.05.1966
Дата смерти26.11.2022
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1966
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.08.1989
Мать ребёнка: Шабанова Елена Викторовна
Рождение ребёнка
31.08.1994
Дочь: Ободова Александра Павловна
Мать ребёнка: Шабанова Елена Викторовна
Тоцкое Второе, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.11.2022