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Ободов Павел Федорович

Место рождения

Бийск, город Бийск, Алтайский край

Дата рождения

23.05.1966

Дата смерти

26.11.2022

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1967 г.р.

Дети

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1966

Отец: не указан

Мать: не указана

Бийск, город Бийск, Алтайский край
Рождение ребёнка
30.08.1989

Сын: Ободов Вячеслав Павлович

Мать ребёнка: Шабанова Елена Викторовна

Бийск, город Бийск, Алтайский край
Рождение ребёнка
31.08.1994

Дочь: Ободова Александра Павловна

Мать ребёнка: Шабанова Елена Викторовна

Тоцкое Второе, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шабанова Елена Викторовна

Смерть
26.11.2022