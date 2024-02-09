Горохов Василий Васильевич
Место рождения
Дата рождения18.08.1919
Дата смерти10.07.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1919
Отец: Горохов Василий Егоров
Мать: Праскева Петрова
Рождение ребёнка
15.06.1940
Сын: Горохов Виктор Васильевич
Мать ребёнка: Дудкина Матрена Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горохов Анатолий Васильевич
Мать ребёнка: Дудкина Матрена Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.07.1984