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Горохов Василий Васильевич

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Место рождения

Матюгино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

18.08.1919

Дата смерти

10.07.1984

Пол

Мужской

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1919

Отец: Горохов Василий Егоров

Мать: Праскева Петрова

Матюгино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
15.06.1940

Сын: Горохов Виктор Васильевич

Мать ребёнка: Дудкина Матрена Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горохов Анатолий Васильевич

Мать ребёнка: Дудкина Матрена Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дудкина Матрена Дмитриевна

Смерть
10.07.1984
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