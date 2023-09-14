Семенова Александра (Шура)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.01.1951
Дочь: Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Семенов Алексей ??
Киргизия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семенов Анатолий Алексеевич
Отец ребёнка: Семенов Алексей ??
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Алексеевна
Отец ребёнка: Семенов Алексей ??
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
с. Чемолган Алматы, Казахстан