Семенова Александра (Шура) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенова Александра (Шура)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.01.1951

Дочь: Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Семенов Алексей ??

Киргизия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семенов Анатолий Алексеевич

Отец ребёнка: Семенов Алексей ??

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Алексеевна

Отец ребёнка: Семенов Алексей ??

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
с. Чемолган Алматы, Казахстан
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