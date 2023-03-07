Обухов Семен (Сенка) Тимофеев
Место рождениядер. что была за Отяки за Лучкой да за Ветисом, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1642
Дата смертиПосле 1678
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1642
Отец: Обухов Тимофей (Тимошка) Федоров
Мать: не указана
дер. что была за Отяки за Лучкой да за Ветисом, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1670
Сын: Обухов Зот (Зотко) Семенов
Мать ребёнка: не указана
поч. Костяевской, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1672
Сын: Обухов Викул (Викулка) Семенов
Мать ребёнка: не указана
поч. Костяевской, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1674
Сын: Обухов Артемий (Артюшка) Семенов
Мать ребёнка: не указана
поч. Костяевской, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Костяевской, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1678