Обухов Семен (Сенка) Тимофеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обухов Семен (Сенка) Тимофеев

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Место рождения

дер. что была за Отяки за Лучкой да за Ветисом, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1642

Дата смерти

После 1678

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1642

Отец: Обухов Тимофей (Тимошка) Федоров

Мать: не указана

дер. что была за Отяки за Лучкой да за Ветисом, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1670

Сын: Обухов Зот (Зотко) Семенов

Мать ребёнка: не указана

поч. Костяевской, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1672

Сын: Обухов Викул (Викулка) Семенов

Мать ребёнка: не указана

поч. Костяевской, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1674

Сын: Обухов Артемий (Артюшка) Семенов

Мать ребёнка: не указана

поч. Костяевской, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Костяевской, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1678
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