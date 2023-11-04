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Зюзин Александр Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.12.1955

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.01.1978

Дочь: Зюзина Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Соловьева Татьяна Леонидовна

Рождение ребёнка
15.10.1983

Дочь: Зюзина Ольга Александровна

Мать ребёнка: Соловьева Татьяна Леонидовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соловьева Татьяна Леонидовна

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