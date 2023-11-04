Зюзин Александр Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.12.1955
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.01.1978
Дочь: Зюзина Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Соловьева Татьяна Леонидовна
Рождение ребёнка
15.10.1983
Дочь: Зюзина Ольга Александровна
Мать ребёнка: Соловьева Татьяна Леонидовна
Бракосочетание
Неизвестно