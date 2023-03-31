Ишмеев Ирек
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ишмеева Ильсия Ирековна
Мать ребёнка: Маликова Сагида Газизулловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ишмеева Люция Ирековна
Мать ребёнка: Маликова Сагида Газизулловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно