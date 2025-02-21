Василькова (Кондратьева) Евдокия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
Дата смерти1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Васильков Михаил
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Василькова Ольга Михайловна
Отец ребёнка: Васильков Михаил
Рождение ребёнка
1914
Сын: Васильков Тимофей Михайлович
Отец ребёнка: Васильков Михаил
Рождение ребёнка
1917
Сын: Васильков Леонид МИхайлович
Отец ребёнка: Васильков Михаил
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Василькова Анна Михайловна
Отец ребёнка: Васильков Михаил
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Василькова Ирина Михайловна
Отец ребёнка: Васильков Михаил
Семеновка Кейзеская волость Тарского уезда
Ф. Р-580, оп. 4, д. 181, л. 154 об.
Смерть
1972
Екатерининское, Тарский муниципальный район, Омская область