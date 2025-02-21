Василькова (Кондратьева) Евдокия Петровна 1891 — найти родственников по фамилии на Familio
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Василькова (Кондратьева) Евдокия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

1972

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Кондратьев Петр Кондратьевич

Мать: Кондратьева Пелагея Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильков Михаил

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Василькова Ольга Михайловна

Отец ребёнка: Васильков Михаил

Рождение ребёнка
1914

Сын: Васильков Тимофей Михайлович

Отец ребёнка: Васильков Михаил

Рождение ребёнка
1917

Сын: Васильков Леонид МИхайлович

Отец ребёнка: Васильков Михаил

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Василькова Анна Михайловна

Отец ребёнка: Васильков Михаил

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Василькова Ирина Михайловна

Отец ребёнка: Васильков Михаил

Семеновка Кейзеская волость Тарского уезда
Ф. Р-580, оп. 4, д. 181, л. 154 об.
Смерть
1972
Екатерининское, Тарский муниципальный район, Омская область

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