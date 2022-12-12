Кокорина Фёкла Яковлевна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1755 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1755 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.01.1773 ст.
Бракосочетание
27.01.1773 ст.
Рождение ребёнка
Вычислено 1782 ст.
Отец ребёнка: Лысов Кирилл Осипович
Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно