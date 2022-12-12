Кокорина Фёкла Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокорина Фёкла Яковлевна

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Место рождения

Климовская, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Вычислено 1755 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1755 г.р.

Дети

Вычислено 1782 г.р.

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1755 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Климовская, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
27.01.1773 ст.

Муж: Лысов Кирилл Осипович

Бракосочетание
27.01.1773 ст.

Муж: Лысов Кирилл Осипович

Рождение ребёнка
Вычислено 1782 ст.

Сын: Лысов Макар Кириллович

Отец ребёнка: Лысов Кирилл Осипович

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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