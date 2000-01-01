Балашов Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБалашов Николай Иванович

Балашов Николай Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.09.1917

Дочь: Коричева Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Балашова Клавдия Лаврентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Балашов Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Балашова Клавдия Лаврентьевна

Работал на ВРЗ - ремонтировал паровозы, вагоны
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Балашов Альфей Николаевич

Мать ребёнка: Балашова Клавдия Лаврентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алексеева Зинаида Николаевна

Мать ребёнка: Балашова Клавдия Лаврентьевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close