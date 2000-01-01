Балашов Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.09.1917
Дочь: Коричева Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Балашова Клавдия Лаврентьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Балашов Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Балашова Клавдия Лаврентьевна
Работал на ВРЗ - ремонтировал паровозы, вагоны
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Балашов Альфей Николаевич
Мать ребёнка: Балашова Клавдия Лаврентьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алексеева Зинаида Николаевна
Мать ребёнка: Балашова Клавдия Лаврентьевна
Смерть
Неизвестно