Патрушев Петр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Патрушева Тамара Петровна
Мать ребёнка: Патрушева Татьяна Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Патрушев Анатолий Петрович
Мать ребёнка: Патрушева Татьяна Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Патрушев Аркадий Петрович
Мать ребёнка: Патрушева Татьяна Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно