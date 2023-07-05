Никита Алексеевич
Место рождениядер. Бызиново Сосновской волости Сарапульского уезда Вятской губернии
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Алексей Аниканович
Мать: Елена Егоровна
дер. Бызиново Сосновской волости Сарапульского уезда Вятской губернии
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Иванова Евдокия Никитична
Мать ребёнка: Устинья Тимофеевна
дер. Бызиново Сосновской волости Сарапульского уезда Вятской губернии
Смерть
Неизвестно