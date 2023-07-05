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Никита Алексеевич

Место рождения

дер. Бызиново Сосновской волости Сарапульского уезда Вятской губернии

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Алексей Аниканович

Мать: Елена Егоровна

дер. Бызиново Сосновской волости Сарапульского уезда Вятской губернии
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Иванова Евдокия Никитична

Мать ребёнка: Устинья Тимофеевна

дер. Бызиново Сосновской волости Сарапульского уезда Вятской губернии
Смерть
Неизвестно