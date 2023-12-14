Зорин Иосиф Агафонович (Авакумович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зорин Иосиф Агафонович (Авакумович)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.12.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1877

Отец: Зорин Агафон Иванович (Иовливич)

Мать: Зорина Елизавета Трофимовна

Деревни Ахматенери из черемис , крестьянин Аввакум Йовлев и жена его Елизавета Трофимовна, оба православные.
Рождение ребёнка
1903

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Ахматенер, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
Неизвестно
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