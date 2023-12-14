Зорин Иосиф Агафонович (Авакумович)
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.12.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1877
Деревни Ахматенери из черемис , крестьянин Аввакум Йовлев и жена его Елизавета Трофимовна, оба православные.
Рождение ребёнка
1903
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Ахматенер, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
Неизвестно