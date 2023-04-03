Губанов-Киселев Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.10.1883
Дата смертиМежду 11.04.1912 и 28.10.1917
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1883
Бракосочетание
15.10.1909
Поручители по жениху: Жестков и Губанов Поручители по невесте: Гришин и Башкиров
Рождение ребёнка
23.10.1910
Дочь: Матрёна Николаевна
Мать ребёнка: Слепухина (бывшая Губанова) Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
16.09.1911
Сын: Губанов Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Слепухина (бывшая Губанова) Анастасия Васильевна
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 11.04.1912 и 28.10.1917