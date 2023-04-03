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Губанов-Киселев Николай Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.10.1883

Дата смерти

Между 11.04.1912 и 28.10.1917

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1883

Отец: Губанов Василий Георгиевич

Мать: Губанова Татьяна Степановна

Бракосочетание
15.10.1909

Жена: Слепухина (бывшая Губанова) Анастасия Васильевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Поручители по жениху: Жестков и Губанов Поручители по невесте: Гришин и Башкиров
Рождение ребёнка
23.10.1910

Дочь: Матрёна Николаевна

Мать ребёнка: Слепухина (бывшая Губанова) Анастасия Васильевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.09.1911

Сын: Губанов Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Слепухина (бывшая Губанова) Анастасия Васильевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Между 11.04.1912 и 28.10.1917
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