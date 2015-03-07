Сгибнев Дониёр Галамжонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сгибнев Дониёр Галамжонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.03.2015

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1992 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.2015

Отец: не указан

Мать: Сгибнева Евгения Валеревна

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