Сухова Евдокия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухова Евдокия Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.01.1888

Дочь: Душина Анисья Максимовна

Отец ребёнка: Сухов Максим Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сухов Максим Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сухова Екатерина Максимовна

Отец ребёнка: Сухов Максим Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сухов Иван Максимович

Отец ребёнка: Сухов Максим Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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