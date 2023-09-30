Афанасьева Зинаида Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.08.1937
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1937
Отец: Афанасьев Егор Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.05.1964
Дочь: Афанасьева-Шишигина-Олехова Светлана Ивановна
Отец ребёнка: Мамайкин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
07.11.1965
Дочь: Афанасьева-Нафикова Валентина Алексеевна
Отец ребёнка: Гавриков Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
05.10.1971
Сын: Черемухин Сергей Егорович
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно