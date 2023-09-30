Афанасьева Зинаида Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афанасьева Зинаида Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.08.1937

Пол

Женский

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1937

Отец: Афанасьев Егор Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.05.1964

Дочь: Афанасьева-Шишигина-Олехова Светлана Ивановна

Отец ребёнка: Мамайкин Иван Васильевич

Рождение ребёнка
07.11.1965

Дочь: Афанасьева-Нафикова Валентина Алексеевна

Отец ребёнка: Гавриков Алексей Григорьевич

Рождение ребёнка
05.10.1971

Сын: Черемухин Сергей Егорович

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гавриков Алексей Григорьевич

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