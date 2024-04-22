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Усова Анна Алексеева

Место рождения

Куйтун, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Не указаны

Добавил:

ДК
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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Куйтун, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
Метрическая книга Куйтунской Ильинской церкви Нижнеудинского уезда (1907-1908 гг.) 1 января 1907 — 31 декабря 1908 ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №9, дело №1311, стр. 171
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Усов Василий Герасимов

Упоминание
08.01.1917 ст.
Куйтун, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
Метрическая книга Куйтунской Пророко-Ильинской церкви (уч.уч. Алкин, Ключи, Сулкет, Говоринский, Дулеповский, Андрюшино, Медведка, Чаловка, п. Ахтинский, Лермонтовский, с.с. Или, Куйтун, Бурук, Кимиль... Показать все
Смерть
Неизвестно

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