Усова Анна Алексеева
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Метрическая книга Куйтунской Ильинской церкви Нижнеудинского уезда (1907-1908 гг.) 1 января 1907 — 31 декабря 1908 ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №9, дело №1311, стр. 171
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
08.01.1917 ст.
Метрическая книга Куйтунской Пророко-Ильинской церкви (уч.уч. Алкин, Ключи, Сулкет, Говоринский, Дулеповский, Андрюшино, Медведка, Чаловка, п. Ахтинский, Лермонтовский, с.с. Или, Куйтун, Бурук, Кимиль... Показать все
Смерть
Неизвестно