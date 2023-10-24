Жемполов (Жеполух) Яков Дементьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.08.1948
ПолМужской
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Жемполух Дементий Иосифович
Мать: Жемполух Марина
Рождение ребёнка
27.10.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Жемполова Александра Емельяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жорж Тамара Яковлевна
Мать ребёнка: Жемполова Александра Емельяновна
Смерть
?.08.1948
Омск, город Омск, Омская область