Жемполов (Жеполух) Яков Дементьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жемполов (Жеполух) Яков Дементьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.08.1948

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Жемполух Дементий Иосифович

Мать: Жемполух Марина

Рождение ребёнка
27.10.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жемполова Александра Емельяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жорж Тамара Яковлевна

Мать ребёнка: Жемполова Александра Емельяновна

Смерть
?.08.1948
Омск, город Омск, Омская область
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