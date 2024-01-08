Мараренко Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мараренко Анатолий

Место рождения

Горловка

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1940 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Горловка
Рождение ребёнка
25.09.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мараренко Ольга Филипповна

Шяуляй, Šiaulių miesto savivaldybė, Šiaulių apskritis
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мараренко Ольга Филипповна

Смерть
Неизвестно
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