Верстина Александра Яковлеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВерстина Александра Яковлеевна

Верстина Александра Яковлеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.05.1900

Дата смерти

18.07.1989

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1900

Отец: Савин Яков Иванович

Мать: Савина Мария Павловна

Рождение ребёнка
25.06.1920

Дочь: Фролова Анна Степановна

Отец ребёнка: Верстин Степан Михайлович

Рождение ребёнка
1922

Сын: Верстин Павел Степанович

Отец ребёнка: Верстин Степан Михайлович

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Сутулова Мария Степановна

Отец ребёнка: Верстин Степан Михайлович

Рождение ребёнка
23.04.1928

Сын: Верстин Михаил Степанович

Отец ребёнка: Верстин Степан Михайлович

Рождение ребёнка
21.10.1930

Сын: Верстин Александр Степанович

Отец ребёнка: Верстин Степан Михайлович

Рождение ребёнка
1931

Сын: Верстин Василий Степанович

Отец ребёнка: Верстин Степан Михайлович

Рождение ребёнка
1932

Сын: Верстин Василий Степанович

Отец ребёнка: Верстин Степан Михайлович

Рождение ребёнка
1932

Сын: Верстин Николай Степанович

Отец ребёнка: Верстин Степан Михайлович

Рождение ребёнка
1935

Сын: Верстин Алексей Степанович

Отец ребёнка: Верстин Степан Михайлович

Рождение ребёнка
1941

Сын: Верстин Алексей Степанович

Отец ребёнка: Верстин Степан Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кутьина Антонина Степановна

Отец ребёнка: Верстин Степан Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Верстин Степан Михайлович

Смерть
18.07.1989