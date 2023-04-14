Верстина Александра Яковлеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.05.1900
Дата смерти18.07.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Савин Яков Иванович
Мать: Савина Мария Павловна
Дочь: Фролова Анна Степановна
Отец ребёнка: Верстин Степан Михайлович
Отец ребёнка: Верстин Степан Михайлович
Дочь: Сутулова Мария Степановна
Отец ребёнка: Верстин Степан Михайлович
Сын: Верстин Михаил Степанович
Отец ребёнка: Верстин Степан Михайлович
Сын: Верстин Александр Степанович
Отец ребёнка: Верстин Степан Михайлович
Сын: Верстин Василий Степанович
Отец ребёнка: Верстин Степан Михайлович
Сын: Верстин Василий Степанович
Отец ребёнка: Верстин Степан Михайлович
Сын: Верстин Николай Степанович
Отец ребёнка: Верстин Степан Михайлович
Сын: Верстин Алексей Степанович
Отец ребёнка: Верстин Степан Михайлович
Сын: Верстин Алексей Степанович
Отец ребёнка: Верстин Степан Михайлович
Дочь: Кутьина Антонина Степановна
Отец ребёнка: Верстин Степан Михайлович