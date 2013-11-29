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Геворкян Валентина Гамлетовна
Геворкян Валентина Гамлетовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
29.11.2013
Пол
Женский
Отец
Геворкян Гамлет Рубикович
1974 г.р.
Мать
Геворкян (Колесникова) Наталья Викторовна
Дети
Не указаны
Добавил:
АИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.2013
Отец:
Геворкян Гамлет Рубикович
Мать:
Геворкян Наталья Викторовна
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