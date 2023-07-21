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Прасковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1816 г.р.

Мать

1816 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
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Рождение
1845

Отец: Прокофий

Мать: Устинья

Смерть
Неизвестно