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Прасковья
Прасковья
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1845
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Прокофий
1816 г.р.
Мать
Устинья
1816 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СЗ
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События
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Биография
Биография
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Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец:
Прокофий
Мать:
Устинья
Смерть
Неизвестно
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