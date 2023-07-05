Никитин Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.10.1981
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1981
Отец: Никитин Иван Николаевич
Мать: Лидия Григорьевна
Рождение ребёнка
20.08.2016
Сын: Никитин Илья Александрович
Мать ребёнка: Ирина
Рождение ребёнка
2018
Дочь: Никитина Анастасия Александровна
Мать ребёнка: Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана