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Никитин Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.10.1981

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1981

Отец: Никитин Иван Николаевич

Мать: Лидия Григорьевна

Рождение ребёнка
20.08.2016

Сын: Никитин Илья Александрович

Мать ребёнка: Ирина

Рождение ребёнка
2018

Дочь: Никитина Анастасия Александровна

Мать ребёнка: Ирина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана