Сайдашев Салих Замалетдинович
Место рождения
Дата рождения03.12.1900
Дата смерти16.12.1954
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1919 по 1920
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Место жительства
С 1920 по 1934
Место жительства
С 1934 по 1938
Место жительства
С 1938 по 1954
Смерть
16.12.1954