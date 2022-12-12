Сайдашев Салих Замалетдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сайдашев Салих Замалетдинович

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Место рождения

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

03.12.1900

Дата смерти

16.12.1954

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1919 по 1920
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Место жительства
С 1920 по 1934
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1934 по 1938
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1938 по 1954
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
16.12.1954
Москва, город федерального значения Москва
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