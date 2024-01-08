Веретенников Степан Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1928
Дата смерти16.12.1988
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Отец: Веретенников Василий
Мать: Анна Васильевна
Рождение ребёнка
05.08.1955
Дочь: Тотышева Надежда
Мать ребёнка: Веретенникова Марфа (Мария) Константиновна
Красноуральск
Рождение ребёнка
21.10.1957
Дочь: Галина
Мать ребёнка: Веретенникова Марфа (Мария) Константиновна
Красноуральск, Свердловская область, Россия
Рождение ребёнка
08.03.1962
Дочь: Новицкая Людмила
Мать ребёнка: Веретенникова Марфа (Мария) Константиновна
Красноуральск
Смерть
16.12.1988