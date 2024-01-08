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Веретенников Степан Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Дата смерти

16.12.1988

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Веретенников Василий

Мать: Анна Васильевна

Рождение ребёнка
05.08.1955

Дочь: Тотышева Надежда

Мать ребёнка: Веретенникова Марфа (Мария) Константиновна

Красноуральск
Рождение ребёнка
21.10.1957

Дочь: Галина

Мать ребёнка: Веретенникова Марфа (Мария) Константиновна

Красноуральск, Свердловская область, Россия
Рождение ребёнка
08.03.1962

Дочь: Новицкая Людмила

Мать ребёнка: Веретенникова Марфа (Мария) Константиновна

Красноуральск
Смерть
16.12.1988
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