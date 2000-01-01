Орлова (Казакова) Акилина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1703
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1728
Отец ребёнка: Орлов Иван Фадеевич
Рождение ребёнка
1730
Сын: Орлов Захар Иванович
Отец ребёнка: Орлов Иван Фадеевич
Рождение ребёнка
1734
Сын: Орлов Яков Иванович
Отец ребёнка: Орлов Иван Фадеевич
Рождение ребёнка
1738
Сын: Орлов Ипат Иванович
Отец ребёнка: Орлов Иван Фадеевич
Рождение ребёнка
1742
Сын: Орлов Фома Иванович
Отец ребёнка: Орлов Иван Фадеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Орлов Иван Фадеевич
Смерть
Неизвестно