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Буркеев Сайфетдин Галимович

Место рождения

Узбекистан, Ташкентская обл., г. Чирчик

Дата рождения

16.07.1947

Дата смерти

21.12.2004

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1947

Отец: Буркеев Галим Нагимович

Мать: не указана

Узбекистан, Ташкентская обл., г. Чирчик
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Узбекистан, Ташкентская обл., г. Чирчик
Рождение ребёнка
17.12.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Узбекистан, Ташкентская обл., г. Чирчик
Рождение ребёнка
02.09.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Узбекистан, Ташкентская обл., г. Чирчик
Смерть
21.12.2004
Узбекистан, Ташкентская обл., г. Чирчик

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