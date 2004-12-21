Буркеев Сайфетдин Галимович
Место рожденияУзбекистан, Ташкентская обл., г. Чирчик
Дата рождения16.07.1947
Дата смерти21.12.2004
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1947
Отец: Буркеев Галим Нагимович
Мать: не указана
Узбекистан, Ташкентская обл., г. Чирчик
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Узбекистан, Ташкентская обл., г. Чирчик
Рождение ребёнка
17.12.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Узбекистан, Ташкентская обл., г. Чирчик
Рождение ребёнка
02.09.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Узбекистан, Ташкентская обл., г. Чирчик
Смерть
21.12.2004
Узбекистан, Ташкентская обл., г. Чирчик