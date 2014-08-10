Аносинская (Бойдова) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аносинская (Бойдова) Мария Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.05.1935

Пол

Женский

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1935

Отец: Бойдов Иван Лукьянович

Мать: Бойдова Аксения Семёновна

Рождение ребёнка
12.07.1959

Дочь: Акулина Любовь Николаевна

Отец ребёнка: Аносинский Николай

Рождение ребёнка
08.02.1961

Дочь: Фролова Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Аносинский Николай

Рождение ребёнка
1964

Сын: Аносинский Валерий Николаевич

Отец ребёнка: Аносинский Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аносинский Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

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