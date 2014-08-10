Аносинская (Бойдова) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.05.1935
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1935
Отец: Бойдов Иван Лукьянович
Рождение ребёнка
12.07.1959
Дочь: Акулина Любовь Николаевна
Отец ребёнка: Аносинский Николай
Рождение ребёнка
08.02.1961
Дочь: Фролова Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Аносинский Николай
Рождение ребёнка
1964
Сын: Аносинский Валерий Николаевич
Отец ребёнка: Аносинский Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Аносинский Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан