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Савин Геннадий Александрович

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Место рождения

Крутогорка, Рославльский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

14.12.1964

Дата смерти

05.09.2003

Пол

Мужской

Отец

1940 г.р.

Мать

1942 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

С
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1964

Отец: Савин Анатолий Александрович

Мать: Савина Валентина Петровна

Крутогорка, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Десногорск, город Десногорск, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
05.09.2003
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