Саламахина (Тюря) Ирина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.02.1974
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1974
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.07.1993
Дочь: Саламахина Анастасия Андреевна
Отец ребёнка: Саламахин Андрей Викторович
Рождение ребёнка
25.09.1995
Сын: Саламахин Дмитрий Андреевич
Отец ребёнка: Саламахин Андрей Викторович
Место жительства
Неизвестно
Курсавка, Андроповский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно