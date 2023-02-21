Саламахина (Тюря) Ирина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саламахина (Тюря) Ирина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.02.1974

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1974

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.07.1993

Дочь: Саламахина Анастасия Андреевна

Отец ребёнка: Саламахин Андрей Викторович

Рождение ребёнка
25.09.1995

Сын: Саламахин Дмитрий Андреевич

Отец ребёнка: Саламахин Андрей Викторович

Место жительства
Неизвестно
Курсавка, Андроповский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Саламахин Андрей Викторович

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