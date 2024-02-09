Круглова Екатерина Степановна
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиПосле 1897
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1861
Сын: Круглов Дмитрий Степанович
Отец ребёнка: Круглов Степан Зотович
Рождение ребёнка
1869
Сын: Круглов Василий Степанович
Отец ребёнка: Круглов Степан Зотович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1897