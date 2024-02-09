Круглова Екатерина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Круглова Екатерина Степановна

Место рождения

Бобры, Викуловский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

1827

Дата смерти

После 1897

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1827 г.р.

Дети

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Бобры, Викуловский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1861

Сын: Круглов Дмитрий Степанович

Отец ребёнка: Круглов Степан Зотович

Бобры, Викуловский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1869

Сын: Круглов Василий Степанович

Отец ребёнка: Круглов Степан Зотович

Бобры, Викуловский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Круглов Степан Зотович

Смерть
После 1897
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