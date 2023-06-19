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Дворянкин Алексей Михайлович

Место рождения

Казаковка, Кузнецкий муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

30.03.1896

Дата смерти

13.08.1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Казаковка, Кузнецкий муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
25.04.1927

Сын: Дворянкин Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Дворянкина Мария Ивановна

Октябрьск, Октябрьск, Самарская область
Смерть
13.08.1943
Вороново, Шлиссельбургский уезд, Санкт-Петербургская губерния
Погиб во время Мгинской наступательной операции. д. Вороново, Мгинский район, Ленинградская область, СССР Координаты: 59.753971, 31.288088 https://местопамяти.история.рф/objects/map?object_id=15399