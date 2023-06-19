Дворянкин Алексей Михайлович
Место рождения
Дата рождения30.03.1896
Дата смерти13.08.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
30.03.1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.04.1927
Сын: Дворянкин Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: Дворянкина Мария Ивановна
Октябрьск, Октябрьск, Самарская область
Смерть
13.08.1943
Вороново, Шлиссельбургский уезд, Санкт-Петербургская губерния
Погиб во время Мгинской наступательной операции. д. Вороново, Мгинский район, Ленинградская область, СССР Координаты: 59.753971, 31.288088 https://местопамяти.история.рф/objects/map?object_id=15399