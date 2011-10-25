Анисимов Александр Варфоломеевич
Место рожденияБаку, Баладжары
Дата рождения21.09.1937
Дата смерти25.10.2011
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Баку, Баладжары
Рождение ребёнка
19.05.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Анисимова Надежда Ивановна
Норильск, город Норильск, Красноярский край
Смерть
25.10.2011
Минусинск, город Минусинск, Красноярский край