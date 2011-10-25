Анисимов Александр Варфоломеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнисимов Александр Варфоломеевич

Анисимов Александр Варфоломеевич

avatar

Место рождения

Баку, Баладжары

Дата рождения

21.09.1937

Дата смерти

25.10.2011

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Баку, Баладжары
Рождение ребёнка
19.05.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анисимова Надежда Ивановна

Норильск, город Норильск, Красноярский край
Смерть
25.10.2011
Минусинск, город Минусинск, Красноярский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close