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Шкумат Пелагея Фёдоровна

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Место рождения

Бижевка, Сумська область

Дата рождения

28.03.1906

Дата смерти

?.04.1983

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Бижевка, Сумська область
Родилась в семье одноособника, семья была зажиточной. Влюбилась в пастуха. Вопреки запрету родителей вышла за него замуж. Семья от неё отказалась.
Рождение ребёнка
16.12.1935

Сын: Мельник Владимир Дмитриевич

Отец ребёнка: Мельник Дмитрий Кирилович

Маршалы, Сумська область
Смерть
?.04.1983
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