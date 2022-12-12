Шкумат Пелагея Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения28.03.1906
Дата смерти?.04.1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
28.03.1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Родилась в семье одноособника, семья была зажиточной. Влюбилась в пастуха. Вопреки запрету родителей вышла за него замуж. Семья от неё отказалась.
Рождение ребёнка
16.12.1935
Сын: Мельник Владимир Дмитриевич
Отец ребёнка: Мельник Дмитрий Кирилович
Маршалы, Сумська область
Смерть
?.04.1983