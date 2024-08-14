Казаков Матвей Дмитрий (Матюшка) (Матфей) Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1647
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1647
Отец: Казаков Петр (Петрушка) Дмитриевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1679
Сын: Казаков Иван (Ивашка) Матвеевич (Матфеич)
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1679
Сын: Казаков Родион (Родка) (Родька) Матвеевич (Матфеев)
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно