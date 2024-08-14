Казаков Матвей Дмитрий (Матюшка) (Матфей) Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казаков Матвей Дмитрий (Матюшка) (Матфей) Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1647

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ФК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1647

Отец: Казаков Петр (Петрушка) Дмитриевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1679

Сын: Казаков Иван (Ивашка) Матвеевич (Матфеич)

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1679

Сын: Казаков Родион (Родка) (Родька) Матвеевич (Матфеев)

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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