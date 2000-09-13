Raskind David Michael
Место рожденияRussia
Дата рождения14.01.1900
Дата смерти13.09.2000
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1900
Отец: Raskind Joseph
Мать: Anna
Russia
Место жительства
1930
Queens (Districts 0501-0750), Queens, New York, USA
Место жительства
1935
Место жительства
1940
44 Street, A D 2, Queens, New York, USA
Иммиграция
1950
New York, New York, United States
Место жительства
Неизвестно
Гражданство
Неизвестно
Connecticut
Смерть
13.09.2000
Queens, New York, Queens County, New York, United States