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Raskind David Michael

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Место рождения

Russia

Дата рождения

14.01.1900

Дата смерти

13.09.2000

Пол

Мужской

Отец

1873 г.р.

Мать

Около 1879 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1900

Отец: Raskind Joseph

Мать: Anna

Russia
Место жительства
1930
Queens (Districts 0501-0750), Queens, New York, USA
Место жительства
1935
Место жительства
1940
44 Street, A D 2, Queens, New York, USA
Иммиграция
1950
New York, New York, United States
Место жительства
Неизвестно
Гражданство
Неизвестно
Connecticut
Смерть
13.09.2000
Queens, New York, Queens County, New York, United States
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