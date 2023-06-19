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Мальцев Мартирий Федотович

Место рождения

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

24.10.1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1861

Отец: Мальцев Федот Захарович

Мать: Анастасия Фёдоровна

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
11.11.1879

Жена: Мальцева Гликерия Михайловна

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
18.10.1881

Сын: Мальцев Иван Мартирьев

Мать ребёнка: Мальцева Гликерия Михайловна

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1896

Сын: Мальцев Константин Мартирьевич

Мать ребёнка: Мальцева Гликерия Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ловчикова Пелагея Мартирьевна

Мать ребёнка: Мальцева Гликерия Михайловна

Смерть
Неизвестно