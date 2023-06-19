Мальцев Мартирий Федотович
Место рождения
Дата рождения24.10.1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1861
Отец: Мальцев Федот Захарович
Мать: Анастасия Фёдоровна
Бракосочетание
11.11.1879
Рождение ребёнка
18.10.1881
Мать ребёнка: Мальцева Гликерия Михайловна
Рождение ребёнка
1896
Сын: Мальцев Константин Мартирьевич
Мать ребёнка: Мальцева Гликерия Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ловчикова Пелагея Мартирьевна
Мать ребёнка: Мальцева Гликерия Михайловна
Смерть
Неизвестно