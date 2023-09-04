Добротина Валентина Николаевна
Место рожденияЯрославская область
Дата рожденияМежду 1935 и 1940
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1935 и 1940
Отец: не указан
Мать: не указана
Ярославская область
Рождение ребёнка
После 1965
Дочь: Смирнова Татьяна Юрьевна
Отец ребёнка: Добротин Юрий Михайлович
Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно