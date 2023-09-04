Добротина Валентина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Добротина Валентина Николаевна

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Место рождения

Ярославская область

Дата рождения

Между 1935 и 1940

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1935 и 1937 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1935 и 1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Ярославская область
Рождение ребёнка
После 1965

Дочь: Смирнова Татьяна Юрьевна

Отец ребёнка: Добротин Юрий Михайлович

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Добротин Юрий Михайлович

Смерть
Неизвестно
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