Анна Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Иосифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.02.1912

Дата смерти

08.02.1984

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1912

Отец: Иванов Иосиф Филиппович

Мать: Агафья Тихоновна

Рождение ребёнка
03.01.1932

Дочь: Антонина

Отец ребёнка: Василий Ефимович

Рождение ребёнка
28.07.1937

Сын: Николай

Отец ребёнка: Василий Ефимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Ефимович

Смерть
08.02.1984
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