Анна Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.02.1912
Дата смерти08.02.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1912
Отец: Иванов Иосиф Филиппович
Мать: Агафья Тихоновна
Рождение ребёнка
03.01.1932
Дочь: Антонина
Отец ребёнка: Василий Ефимович
Рождение ребёнка
28.07.1937
Сын: Николай
Отец ребёнка: Василий Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Ефимович
Смерть
08.02.1984