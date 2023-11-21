Боляев Иван Игнатьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боляев Иван Игнатьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Боляев Игнат Васильевич

Мать: Боляева Наталья

Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зоя Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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