Боляев Иван Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Боляев Игнат Васильевич
Мать: Боляева Наталья
Рождение ребёнка
1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зоя Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно