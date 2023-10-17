Пшеничная Татьяна Анверовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПшеничная Татьяна Анверовна

Пшеничная Татьяна Анверовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.10.1969

Пол

Женский

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1969

Отец: Шарифулин Анвар Хамедвалеевич

Мать: Шарифуллина Валентина Ивановна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close