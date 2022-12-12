Соколов Арсений Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколов Арсений Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.03.1887

Дата смерти

1937

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.01.1919

Дочь: Жукова Татьяна Арсеньевна

Мать ребёнка: Соколова Евдокия Викторовна

Мочкино, Брылинская волость, Кашинский уезд
Смерть
1937
Карабузино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
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