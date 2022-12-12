Соколов Арсений Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.03.1887
Дата смерти1937
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.01.1919
Дочь: Жукова Татьяна Арсеньевна
Мать ребёнка: Соколова Евдокия Викторовна
Мочкино, Брылинская волость, Кашинский уезд
Смерть
1937
Карабузино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область