Диденко Леонид Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.07.1963
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1963
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.02.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Диденко - Дворцова Людмила Ивановна
Рождение ребёнка
27.05.1987
Дочь: Диденко - Четверук Марина Леонидовна
Мать ребёнка: Диденко - Дворцова Людмила Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно