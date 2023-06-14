Диденко Леонид Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Диденко Леонид Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.07.1963

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1963 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1987 г.р.

Добавил:

ЗН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1963

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.02.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Диденко - Дворцова Людмила Ивановна

Рождение ребёнка
27.05.1987

Дочь: Диденко - Четверук Марина Леонидовна

Мать ребёнка: Диденко - Дворцова Людмила Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Диденко - Дворцова Людмила Ивановна