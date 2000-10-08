Бородкина (Шестакова) Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения29.08.1915
Дата смерти08.10.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1915
Рождение ребёнка
07.10.1946
Сын: Бородкин Валерий Васильевич
Отец ребёнка: Бородкин Василий Павлович
Рождение ребёнка
01.01.1951
Сын: Бородкин Николай Васильевич
Отец ребёнка: Бородкин Василий Павлович
д. Красно-Никольск Усть-Таркского района Новосибирской области
Бракосочетание
17.10.1962
Еланка, Усть-Таркский муниципальный район, Новосибирская область
Запись № 12 от 17.11.1962 о заключении брака. Исполнительный комитет Еланского сельского Совета депутатов трудящихся Усть-Таркского района Новосибирской области
Смерть
08.10.2000