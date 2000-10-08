Бородкина (Шестакова) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бородкина (Шестакова) Анна Ивановна

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Место рождения

Низовое, Муромцевский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

29.08.1915

Дата смерти

08.10.2000

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1915

Отец: Шестаков Иван Тарасович

Мать: Якунина Екатерина Степановна

Низовое, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
07.10.1946

Сын: Бородкин Валерий Васильевич

Отец ребёнка: Бородкин Василий Павлович

Рождение ребёнка
01.01.1951

Сын: Бородкин Николай Васильевич

Отец ребёнка: Бородкин Василий Павлович

д. Красно-Никольск Усть-Таркского района Новосибирской области
Бракосочетание
17.10.1962

Муж: Бородкин Василий Павлович

Еланка, Усть-Таркский муниципальный район, Новосибирская область
Запись № 12 от 17.11.1962 о заключении брака. Исполнительный комитет Еланского сельского Совета депутатов трудящихся Усть-Таркского района Новосибирской области
Смерть
08.10.2000
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