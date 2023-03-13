Боголюбский Алексей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
Дата смертиДо 1886
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: Боголюбский Василий Петрович
Мать: ?
Бракосочетание
09.01.1866
Образование
До ?.01.1866
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Окончивший курс наук воспитанник Тамбовской семинарии
Рождение ребёнка
22.02.1867
Дочь: Благовещенская Александра Алексеевна
Мать ребёнка: Боголюбская Вера Федоровна
Посвящение в духовный сан
Неизвестно
Священник
Смерть
До 1886