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Боголюбский Алексей Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

До 1886

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Боголюбский Василий Петрович

Мать: ?

Бракосочетание
09.01.1866

Жена: Боголюбская Вера Федоровна

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Образование
До ?.01.1866
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Окончивший курс наук воспитанник Тамбовской семинарии
Рождение ребёнка
22.02.1867

Дочь: Благовещенская Александра Алексеевна

Мать ребёнка: Боголюбская Вера Федоровна

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Посвящение в духовный сан
Неизвестно
Священник
Смерть
До 1886
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