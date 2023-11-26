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Стряпкин Дмитрий Евгеньевич
Стряпкин Дмитрий Евгеньевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
31.12.1984
Пол
Мужской
Отец
Стряпкин Евгений Николаевич
Мать
Стряпкина (Швецова) Наталья Николаевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ВС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1984
Отец:
Стряпкин Евгений Николаевич
Мать:
Стряпкина Наталья Николаевна
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